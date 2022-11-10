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Mersin Akdeniz’de icradan satılık büro

T.C. Mersin 6. İcra Dairesi tarafından Mersin Akdeniz'de 49 m² büro icradan satılacak.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 10:39
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Mersin Akdeniz’de icradan satılık büro

Mersin Akdeniz’de icradan satılık büro
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mersin ili Akdeniz ilçesi Mahmudiye mah. Mevkii, 181 Ada, 12 Parsel, 3.Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Kiymet takdirine konu bağımsız bölümün içinde bulunduğu 118,00 m2 lik arsa üzerine yapılan Tansal İşhanına mülga Mersin Belediyesi tarafından 17.09.1990 tarihinde, 4/74-228/1990 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. İşharı, zemin+4 katlı betonarme karkas olarak yapılmıştır.İş hanının zemin katında 2 adet dükkan, normal katlarda 2'şer bürodan 4 katta & adet büre olup işhanında toplam 10 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina giriş kapısı camlı, ferforje demir doğrama kapı olup doğu cepheden ve zemin katındadır. Binanın giriş zemini ve yan duvarları yarı yüksekliğe kadar Mermer ile, merdiven basamakları kısmen seramik kısmen de dökme mozaik ile, kat sahanlıkları ise karo mozaik ile kaplıdır. Merdivyen korkulukları demir doğramadır. Bina dış yüzeyi sıvalı ve boyalıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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