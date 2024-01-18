Mersin tribün lideri Hataysporlulara 'Allah size depremi bilerek verdi' dedi. Gökhan Zan ateş püskürdü

Mersin Stadyumu’nda dün Hatayspor ile Sakaryaspor Türkiye Ziraat Kupası karşılaşmasına çıktılar. Bu sırada Mersin tribün lideri Murat Tanış Hataysporlulara hakaret ve küfürler etti.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken görüntülere göre Tanış, “Allah sizin belanızı versin, Allah size bilerek deprem verdi.“ dedi.

Görüntülere çok sayıda tepki gelirken Hataylı Eski milli futbolcu Gökhan Zan da isyan etti.

Zan, “Allah senin belanı versin” diyerek karşılık verdi. X hesabından paylaşım yapan Zan, “Sözün bittiği, insanlığın bittiği, vicdanın bittiği bir güne şahit olduk. Ne söylesem, ne yazsam duygularımı anlatmaya yetmeyecek, yetmiyor da.

Mersinspor'un tribün lideri Murat Tanış, sana sesleniyorum; Sen hizaya gel, haddini bil, edebini bil” dedi.

Gazeteci Nasuh Bektaş da olayı Instagram hesabından paylaşarak," Bu insan görünümlü yaratık Hatay taraftarına Allah belanızı versin, Allah bilerek size deprem verdi diyen bir yaratık. Dün Mersin’de, Hatayspor-Sakaryaspor maçından sonra yaşandı. Mersin tribün lideri Murat Tanış adlı yaratık" diyerek tepki gösterdi.

İŞTE ZAN’IN PAYLAŞIMI:

GÖKHAN ZAN