6 gollü maçta Hatayspor, Sakaryaspor'a patladı. Volkan Aliakar yazdı

Hatayspor sıkıntılı bir dönemden geçiyordu. Ligde oynadığı son 12 maçta sadece Galatasaray'ı yendiler. Bu periyotta 7 mağlubiyet, 4 beraberlik aldılar.

Dolayısıyla Türkiye Kupası'nda oynayacakları Sakaryaspor maçı moral bulma adına onlar için büyük bir fırsattı.

Teknik direktör Volkan Demirel sahaya güçlü bir kadro sürdü. Fazla forma şansı bulamayan isimlerin dışında; Ghoulam, Dele-Bashiru, Rivas, Mendes gibi yıldızlar da ilk 11'deydi.

İlk dakikadan itibaren maça ağırlığını koydu Hatayspor.

Ligde pek göremediğimiz Carlos Strandberg; 4. dakikada sahne aldı. Dimitrov 19. dakikada Hatayspor savunmasının hatasından yararlanıp Sakaryaspor'u beraberliğe taşıdı.

Ancak 23 ve 31'de iki gol daha atan Strandberg bir anda skorun 3-1 olmasını sağladı.

90. dakikada kendisinin dördüncü, takımının 5. golünü atan 27 yaşındaki İsveçli futbolcu adeta hocası Volkan Demirel'e, "Formdayım hocam" der gibiydi.

41. dakikada skor belirlendi. İlk golün asistini yapan takımın yıldızı Dele-Bashiru adeta bütün Sakaryaspor savunmasını tek tek çalımlayıp topu ağlarla buluşturdu.

Volkan Demirel; sırasıyla Ghoulam, Rivas, Kerim Alıcı ve Dele-Bashiru'yu kenara aldı.

İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Akılda kalan tek pozisyon Ömer Faruk Beyaz'ın kullandığı frikikte topun direkten dönmesiydi.

Hatayspor 5-1'lik galibiyetle Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor; gücü yettiği kadar Hatayspor'a karşı koymaya çalıştı. Ancak iki takım arasındaki kadro kalite farkı vardı.

Onlar da artık Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelelerine devam edecekler.