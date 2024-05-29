Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu

Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşen kazada, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 34 SD 88 21 plakalı otobüsün şoförü Ali Güler, direksiyon kontrolünü kaybederek çelik bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Adana yönüne geçen otobüs, 01 DT 341 ve 01 ALU 521 plakalı otomobiller ile 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine Mersin ve Adana'dan sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında İpek Taraman (33), Serhat Taraman (35), Elif Taraman (3), Ozan Kılıç (29), Birsen Çiftsüren (52), Mehmet Kaplan (34), Sultan Acet (30), Taha Acet (41), Halit Şimşek (41), Mehmet Orhan Teymen ve Ayla Çelik Teğmen yer aldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön raporunda, otobüs şoförü Ali Güler'in 'tek ve asli kusurlu' olduğu belirtildi. Trafik kaza tespit tutanağında da, Güler'in 'yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı' gerekçesiyle asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili olarak otobüsün teknik ve işlevsel anlamda eksikliklerinin olup olmadığının incelenmesi için bir bilirkişi heyeti daha görevlendirildi.