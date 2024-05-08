Mersin'de 2 günlük bebeği dağ yoluna terk ettiler. Bir de yetmez gibi jandarmayı aradılar

İhbarı yapanların, iki günlük bebeğin aile üyeleri olduğu anlaşıldı.

Bebeği terk eden annesi, büyükannesi, büyükbabası, teyzesi ve teyzesinin eşi gözaltına alındı ve sonrasında adliyeye sevk edildiler.

5 Mayıs akşamı Kızılalan bölgesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonucu, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulunan ve henüz iki günlük olduğu tahmin edilen kız bebek, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve hemşireler tarafından 'Gülen' adı verilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından devlet korumasına alınacağı açıklandı.

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı, bebeği terk eden kişileri tespit etmek için başlattığı çalışmada, ihbarı yapan aile üyelerini gözaltına aldı.

Ailenin, bebeği bilinçli olarak terk ettiği ve devletin korumasına alınması amacıyla ihbarda bulundukları tespit edildi.

İfadeleri alınan aile üyeleri, işlemlerinin ardından yargı önüne çıkarıldı.