Mersin'e yeni yollar!

Kaynak: İHA
Mersin'e yeni yollar!
Mersin'de yol bakımı ve onarım çalışmaları devam ederken yeni yollar kullanıma açılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi yeni yolları hizmete açacak.

Yapılan çalışmalarda ekipler, bölgeye iş makinaları ile girerek yeni yol açma ve genişletme faaliyetleri gerçekleştirdi. Kavşak düzenleme çalışması da yapan ekipler, Çiftçiler Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde trafik emniyetini sağlamak amacıyla yol açtı ve genişletti. 500 metre uzunluğundaki yol güzergâhında yol açma ve genişletme faaliyetlerini tamamlayan ekipler, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından asfalt serim faaliyetlerini yerine getirdi.

Bölgede yapılan yeni kavşak düzenlemesi, yol açma ve genişletme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, çalışma güzergâhındaki trafik akışının rahatlaması ve daha güvenli bir trafik akışı sağlandı. Güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını birçok noktada sürdüren yol yapım ekipleri, Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

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