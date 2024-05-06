Mersin'de motosiklet sürücüsü otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Mersin'de motosiklet sürücüsü otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde, yaya yolundan geçen motosiklet sürücüsü Kasım Döner (68), bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Erdemli çevre yolu Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan kaza, Döner'in hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olay saat 17.00 sularında gerçekleşti. Ekmek alıp evine dönen Kasım Döner'in kullandığı motosiklet, yaya yolundan geçerken H.K.'nin yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda Döner, yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Döner hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü H.K.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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