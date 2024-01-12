Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kentte son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinden rampa, iskele motoru, çelik denizlik kalıpları, profil demirleri ve konteyner yapımında kullanılan demir malzemelerinin çalınmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları izlendi.
Güvenlik kameraları aracılığıyla plakasız bir araçla hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi.
Elde edilen bilgiler ışığında hareket eden ekipler O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi.
Kimliği tespit edilemeyen diğer zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.