Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA
Mersin'de 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerini soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kentte son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinden rampa, iskele motoru, çelik denizlik kalıpları, profil demirleri ve konteyner yapımında kullanılan demir malzemelerinin çalınmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları izlendi.

Güvenlik kameraları aracılığıyla plakasız bir araçla hırsızlık yapan 2 şüpheli tespit edildi.

Elde edilen bilgiler ışığında hareket eden ekipler O.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin, 'cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi.

Kimliği tespit edilemeyen diğer zanlının ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürüyor.

aw118092-01.jpg

Son Haberler
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..." Gündem
Fatih'te anket yapmak istedi, Türkçe konuşacak kimseyi bulamadı... Aldığı cevap daha çok "Arabi..."
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı Video
"Nerde bu benim diyen abiler" dedi, havaya ateş açtı
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün Ekonomi
Gübrede dış ticaret açığına çare olacak. Çiftçiye düşük fiyatlı yerli ürün
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı Gündem
Cem Küçük ‘Emekliler 20 bin lira alacak’ dedi. Saray’dan aldığı son bilgiyi açıkladı
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi Dünya
Lahey’deki “soykırım” davasında ikinci gün: İsrail savunma verdi
APPLE’da dev değişiklik Teknoloji
APPLE’da dev değişiklik