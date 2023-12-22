Mersin’de bir lise öğrencisi, müdür ile veli görüşürken okulun 3. katından atladı. Genç intiharları sürüyor

Kaynak: DHA
Mersin’de bir lise öğrencisi, müdür ile veli görüşürken okulun 3. katından atladı. Genç intiharları sürüyor
Mersin'de arkadaşlarıyla kavga eden lise öğrencisi, velisi okul müdürüyle görüştüğü sırada pencereden atlayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre, 10’uncu sınıf öğrencisi A.B., 3 arkadaşıyla kavga ettikten sonra velisi okula çağrıldı.

Veli ve okul müdürünün görüşmesi sırasında A.B., 3’üncü katta bulunan sınıf penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen A.B., burada hayatını kaybetti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toroslar ilçemizde bulunan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfında okumakta olan A.B. isimli öğrencimizin 21.12.2023 tarihinde okulda üç arkadaşı ile kavga etmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrencinin velisi konu hakkında bilgi verilmek üzere okula çağırılmış, okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat:12:00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3.katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Olayın fark edilmesi üzerine okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağırılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan bu elim olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır”

Son Haberler
Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı Yaşam
Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı
Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi Spor
Vize krizi parkelere de sıçradı. Bursa Uludağ Basketbol maça 5 oyuncuyla çıkabildi
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü Yaşam
Sultangazi’de silahlı saldırı: 1 ölü
Antalya-Konya yolu kar nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı Yaşam
Antalya-Konya yolu kar nedeniyle TIR ve kamyon geçişine kapatıldı
Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı Spor
Beşiktaş'ta geceyarısı operasyonu. Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı
Naci Görür’den 23 kent için uyarı: Ne valinin haberi var, ne hükümetin Gündem
Naci Görür’den 23 kent için uyarı: Ne valinin haberi var, ne hükümetin