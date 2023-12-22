Mersin’de bir lise öğrencisi, müdür ile veli görüşürken okulun 3. katından atladı. Genç intiharları sürüyor

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre, 10’uncu sınıf öğrencisi A.B., 3 arkadaşıyla kavga ettikten sonra velisi okula çağrıldı.

Veli ve okul müdürünün görüşmesi sırasında A.B., 3’üncü katta bulunan sınıf penceresinden kendisini boşluğa bıraktı.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen A.B., burada hayatını kaybetti.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Toroslar ilçemizde bulunan Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/B sınıfında okumakta olan A.B. isimli öğrencimizin 21.12.2023 tarihinde okulda üç arkadaşı ile kavga etmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrencinin velisi konu hakkında bilgi verilmek üzere okula çağırılmış, okul müdürü ile velinin görüşme yaptığı saat:12:00 sularında, A.B. isimli öğrencimiz 3.katta bulunan 10/B sınıfının penceresinden atlamıştır. Olayın fark edilmesi üzerine okul idaresi tarafından ivedilikle ambulans çağırılmış, emniyet güçlerine haber verilmiştir. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesine götürülen öğrencimiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan bu elim olay ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır”