Mersinde çocuklar ormanlık alanda temizlik yaptı

Kaynak: İHA
Mersinde çocuklar ormanlık alanda temizlik yaptı

Silifke, Mersin'de yer alan ormanlık bir alanda, çocuklar çevre temizliği gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 Mayıs'ta tüm ülke çapında başlatılan 'Orman Benim' kampanyası, Mersin'de de etkinliklerle sürdürülüyor.

Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nün düzenlediği ve orman yangınlarına karşı bilinçlendirme amacı taşıyan bu etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde ormanlık alanda temizlik yaptı.

Etkinliğe katılan kurum yöneticileri, işletme müdürleri, personel, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ormanlık alanlardaki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın riskini azalttı.

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