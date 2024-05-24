Mersin'de minibüs tanker çarpıştı. 14 yaralı

Kaynak: DHA
Mersin'de minibüs tanker çarpıştı. 14 yaralı

Mersin’de minibüs ile tanker çarpıştı. Yaşanan olayda 6'sı ağır 14 kişi yaralandı. Minibüsteki vatandaşların kız istemeden döndüğü belirtildi.

Mersin’in Uçarı Mahallesi, Yapma Beleni mevkisi D-400 karayolunda meydana gelen olayda, 27 AHO 166 plakalı minibüs ile karşı yönden seyir halinde ilerleyen 21 ADP 811 plakalı tanker hızla çarpıştı. Yaşanan kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarından 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sebebiyle D-400 karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla beraber yeniden ulaşıma açıldı.

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