Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Mersin'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı faaliyetlerde bulunmuş, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışmış ve yurtdışına kaçma arayışında olan 9 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli hakkında deport kararı verilerek sınır dışı edildi.

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Polis yetkilileri, DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

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