Mersin'de DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Operasyonda, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı faaliyetlerde bulunmuş, örgütün ideolojisi doğrultusunda eleman temin etmeye çalışmış ve yurtdışına kaçma arayışında olan 9 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli hakkında deport kararı verilerek sınır dışı edildi.

Polis yetkilileri, DEAŞ'ın Türkiye'deki faaliyetlerine karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.