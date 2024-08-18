Mersin’de dengesini kaybederek 40 metrelik su kuyusuna düşüp öldü

Kaynak: DHA
Mersin’de dengesini kaybederek 40 metrelik su kuyusuna düşüp öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde 40 metrelik su kuyusuna düşen 30 yaşındaki Eray Yıldırım yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Dağlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Eray Yıldırım, kazdıkları su kuyusunun başındayken ayağı caraskala takıldı. Dengesini kaybeden Yıldırım, yaklaşık 40 metrelik kuyuya düştü. Arkadaşları olayı jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip Yıldırım’ı kurtarmak için inceleme başlattı.

Arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kuyudan çıkarılan Eray Yıldırım’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yıldırım’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinden sonra morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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