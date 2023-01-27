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Hırsızlık şüphelisi kameraya ve polise yakalandı

Mersin'de işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlığın anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:33
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Mersin'de hırsızlık şüphelisi önce kameraya sonra polise yakalandı

Hırsızlık şüphelisi kameraya ve polise yakalandı
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İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin B.Ş. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bir işyerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, izleyenlere pes dedirtti.

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