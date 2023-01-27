Hırsızlık şüphelisi kameraya ve polise yakalandı

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin B.Ş. olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bir işyerinden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, izleyenlere pes dedirtti.