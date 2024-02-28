Mersin'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Mersin'de sahte içki operasyonu: 7 gözaltı
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki üretip satan 7 şüpheli yakalanırken, birçok malzeme ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Silifke ilçesinde sahte içki üretimi yaparak piyasa süreceği belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 adet damıtma cihazı ile çeşitli türlerde toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

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