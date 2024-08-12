Mersin'de silahlı kavga. 3 ölü 5 yaralı

Sucular Mahallesi'nde, bir restoran önünde iki grup arasında "yol verme" tartışması kavgaya dönüştü. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya döndü ve taraflar birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş etti.

Olayda Mehmet Emin Şahin, Abdurrahim ve Metin Denizedalan hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kavgaya karışan 24 yaşındaki İ.Ş. gözaltına alındı.