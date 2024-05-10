Mersin'de tarihi eser operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Yenişehir İlçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 1 kişiyi belirleyerek takibe aldı ve operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, kaçakçının depo olarak kullandığı yerde arama yapıldı.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada; aralarında 7 adet anahtar, 2 adet Meryem Ana figürlü heykel, 2 adet mumluk ile 1 adet pusulanın da bulunduğu 74 adet tarihi obje ele geçirildi.

TARİHİ ESERLERE EL KONULDU

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, tarihi eser kaçakçısının işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.