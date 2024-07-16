Mersin'de terör operasyonu. 5 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mersin'de terör operasyonu. 5 gözaltı

Mersin merkezli olarak iki ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla bir çalışma yürüttü.

Bu çalışmalar sonucunda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin devamı için jandarmaya götürüldü.

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