Mersin'de terör operasyonu. 5 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla bir çalışma yürüttü.

Bu çalışmalar sonucunda terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin devamı için jandarmaya götürüldü.