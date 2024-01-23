Mersin’de tırdan düşen konteyner kazaya davetiye çıkardı

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 33 AJS 588 plakalı tır, Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarındaki kavşakta dönüş yaptığı esnada, 42 ACZ 763 plakalı dorse üzerindeki konteyner yola devrildi.

O anda yoldan geçen sürücüsü tespit edilemeyen 33 AHG 909 plakalı Büyükşehir Belediyesi otobüsünün arka kısmına çarptı.

Kazada otobüste hasar oluşurken, konteyner, vinç vasıtasıyla başka bir tıra yüklenerek kaldırılabildi.

Bölge esnafı Vahit Özberk, dükkanda oturduğu esnada bir gürültü duyarak dışarı fırladığını belirterek, "Konteyner yola düşmüştü. Çok şükür yaralanan yok’’ dedi.