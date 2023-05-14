Mersin’de vatandaşlar önce sandık sonra sahil dedi

İHA'da yer alan haberde, İlçelerle birlikte 4 bin 123 sandıkta 1 milyon 378 bin 750 seçmenin sandık başına gittiği Mersin’de oylarını kullanan vatandaşlar, hafta sonu havanın sıcak olmasını fırsat bilerek Silifke ilçesinin ünlü plajları Taşucu ve Atakent'i doldurdu.







Sahildeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan Rusların oluşturduğu yoğunluk, vatandaşların sahile gelmesiyle daha da arttı. İlçede hava sıcaklığı 28 derece olarak ölçülürken, nem oranı ise yüzde 70 oldu.

Silifke ilçesinde 311 sandıkta toplam 97 bin 604 seçmenin oy kullandığı öğrenilirken, bazı vatandaşlar deniz kenarında oturup manzaranın keyfini çıkardı, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denizin keyfini çıkardıklarını söyleyerek, seçimin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.







“Vatandaşlık görevimizi yapıp oyumuzu kullandık” diyen Mehmet Demir, “Oyumuzu kullandıktan sonra denize girip güzel havanın tadını çıkardık” dedi.







Güzel havayı fırsata çevirdiklerini belirten Nevzat Çıra, “Bugün seçim vardı. Seçimde oyumuzu kullandık. Taşucu’nda güzel bir hava var. Ailemizle ve çocuklarımızla gelip denize girdik” diye konuştu.





Turizmci Şahap Mert Kılıç ise, “Bu sene vatandaşlarımız turizm sezonunu erken açtılar. Beklentilerimiz bu sezon yüksek. Vatandaşlarımız ve bölgemizde bulunan turistler seçim stresini denize girerek atıyorlar” şeklinde konuştu.