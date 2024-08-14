Mersin'de 'Yol Verme' tartışmasında silahlı çatışma: 3 kişi öldürüldü, 1 kişi tutuklandı

Olay, 11 Ağustos akşamı Sucular Mahallesi'nde bir restoran önünde gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında 'yol verme' meselesi yüzünden başlayan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı bir silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada, Van'dan izne gelen uzman çavuş Metin Denizedalan ve amcası Abdurrahim Denizedalan ile kavgaya araya giren Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti. Ayrıca, Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin de yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı belirlenen İbrahim Şahin, A.S. (38) ve M.G. (18) gözaltına alındı.

Mehmet Emin Şahin’in, İbrahim Şahin’in babası olduğu ve kavgaya müdahale ettiği sırada merminin isabetiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İbrahim Şahin tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.