Mersin'de 'Yol Verme' tartışmasında silahlı çatışma: 3 kişi öldürüldü, 1 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Mersin'de 'Yol Verme' tartışmasında silahlı çatışma: 3 kişi öldürüldü, 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı çatışmada, babası Mehmet Emin Şahin (53), uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ı (46) öldürdüğü öne sürülen İbrahim Şahin (24) tutuklandı.

Olay, 11 Ağustos akşamı Sucular Mahallesi'nde bir restoran önünde gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında 'yol verme' meselesi yüzünden başlayan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı bir silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışmada, Van'dan izne gelen uzman çavuş Metin Denizedalan ve amcası Abdurrahim Denizedalan ile kavgaya araya giren Mehmet Emin Şahin hayatını kaybetti. Ayrıca, Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin de yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı belirlenen İbrahim Şahin, A.S. (38) ve M.G. (18) gözaltına alındı.

Mehmet Emin Şahin’in, İbrahim Şahin’in babası olduğu ve kavgaya müdahale ettiği sırada merminin isabetiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma işlemlerinin ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İbrahim Şahin tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralı 6 kişinin hastanedeki tedavileri ise devam ediyor.

94160-1.jpg

94160.jpg

94160-6.jpg

94160-5.jpg

94160-4.jpg

94160-3.jpg

94160-2.jpg

Son Haberler
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı Gündem
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi Gündem
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi
Antalya'da yaban domuzları şehre indi Gündem
Antalya'da yaban domuzları şehre indi
Son sözü Ronaldo söyledi Spor
Son sözü Ronaldo söyledi
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı Yerel Haberler
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu Gündem
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat Gündem
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat