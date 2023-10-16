Mersin'de zehir tacirlerine operasyon:3 gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Silifke ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik başlattığı araştırmalar sonucunda 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yaptığı aramalarda 402 adet uyuşturucu hap, 90 gram kubar esrar, 35 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.