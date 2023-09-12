Mersin’deki mağarada 12 gün mahsur kalan ABD’li bilim insanı kurtarıldı

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken mahsur kalan ABD'li Mark Dickey (40) gece yarısı kurtarıldı. Türk ekip tarafından kurtarılan Dickey, bölgede bekletilen sağlık ekibi tarafından ilk muayenesi yapıldıktan sonra helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

KAYNAK: DHA
Mersin’deki mağarada 12 gün mahsur kalan ABD’li bilim insanı kurtarıldı

ABD’li dağcı Mark Dickey, 3 Eylül’de Morca Mağarası’na indi ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdi.

Doktorların kararının ardından 9 Eylül’den itibaren AFAD koordinesinde başlatılan tahliye çalışmalarında 196 arama kurtarma uzmanı görev aldı.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin (ASPEG) organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan, aralarında nişanlısı Jessica Van Ord'un da olduğu ekibe liderlik yapan profesyonel mağaracı ABD'li Mark Dickey, 2 Eylül'de 1200 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

Dickey'in ekip arkadaşlarından biri, yetkililerden yardım istemek için mağaranın içerisinde, hastalandığı yerin 500 metre ilerisindeki 7-10 saat arasındaki mesafedeki sabit telefon hattına ulaşmak için harekete geçti.

Dickey'in nişanlısı Jessica ile diğer ekip arkadaşları, yardım gelene kadar kendisini iyi hissedebilmesi için müdahalelerde bulundu. 3 Eylül'de telefona ulaşan ekip arkadaşı, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

MAĞARADA MÜDAHALE

Bölgeye Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan da kurtarma ekipleri gönderildi. ABD Ulusal Mağara Kurtarma Komisyonu'nun deneyimli eğitmeni olan Dickey'e 4 Eylül'de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı.

AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı'nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Dickey'in mağaradan çıkartılabilmesi için kurtarma hazırlıkları yapıldı. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.

ADIM ADIM ÇIKARTILDI

Hazırlıklarını tamamlayan kurtarma ekibinde yer alan Bulgar ekibi, Dickey ile ilk teması sağladı. Kan verilip serum bağlanan Dickey, doktorların da onayı ile 9 Eylül'de çıkışa geçti. 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile adım adım taşınan Dickey, bu gece yarısı mağaradan çıkarıldı. Bölgede bekleyen sağlık ekibi tarafından muayene edilen Dickey, helikopter ile Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

f.png

b.png

t.png

h.png

q.png

abdli-arastirmaci-magaradan-cikarildi-3-yeniden-9374-dhaphoto1.jpg

abdli-arastirmaci-magaradan-cikarildi-3-yeniden-9374-dhaphoto2.jpg

abdli-arastirmaci-magaradan-cikarildi-3-yeniden-9374-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ekmek simit ve poğaçaya zam yağdı. Yüzde 52 Türkiyesi günaydın Ekonomi
Ekmek simit ve poğaçaya zam yağdı. Yüzde 52 Türkiyesi günaydın
Nemli sıcak hava kalp hastalıklarını tetikliyor Sağlık
Nemli sıcak hava kalp hastalıklarını tetikliyor
Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım Spor
Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım
Şansal Büyüka yazdı TFF üstüne atladı. Şerafettin Tilki TFF'nin gizli toplantısında konuşulanları açıkladı Spor
Şansal Büyüka yazdı TFF üstüne atladı. Şerafettin Tilki TFF'nin gizli toplantısında konuşulanları açıkladı
Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı Güncel
Yalova’da zincirleme kaza: 2 yaralı
Uşak’ta spor yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti Yaşam
Uşak’ta spor yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti