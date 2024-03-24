Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Mersin'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 33 ASF 768 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden F.S. yönetimindeki 33 ARU 346 plakalı otomobile arkadan çarptı.

aw169420-02.jpgKazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

aw169420-03.jpgYaralılar ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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