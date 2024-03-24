Mersin'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 33 ASF 768 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden F.S. yönetimindeki 33 ARU 346 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.A. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

