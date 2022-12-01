Mersin’deki yabancı seçmen sayısı dehşete düşürdü



CHP’li Ali Mahir Başarır, Mersin’in Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer başkanlığında yapılan seçmen araştırmasını kamuoyuna duyurdu.

Ali Mahir Başarır, “Yapılan çalışma Mersin’de ne kadar yabancı seçmen olduğunu ortaya koymuş durumda. Çıkan sonuçlar ürpertici ve dehşet verici. Mersin’de 400 binin üzerinde yabancı yaşadığını ve bunların başını Suriyelilerin, Iraklıların ve Ürdünlülerin çektiğini görüyoruz. Düzenli olarak, sistematik olarak bu ülke vatandaşlarına bizim ülkemizin vatandaşlığı veriliyor. Mersin’in Mezitli ilçesinin tüm seçmen sayısı 153 bin 677 ve yabancı seçmen sayısı 5 bin 574 kişi. Daha dramatik olan ise Mersin’in Mezitli ilçesinde 62 ülkeden seçmen var” ifadelerini kullandı.

“BİRİ ÇIKIP HESAP VERMELİ”

Hiçbir yöneticinin, iktidarın topraklarına bu kötülüğü yapmaya hakkı olmadığını belirten CHP’li Başarır, “Sayılara bakıldığında bu yabancı seçmen sayısının 3 bin 772 kişisi Suriyeli. Bu sayının yine 144 tanesi Iraklı, 150 tanesi Suudi Arabistan vatandaşı. Biri çıkıp bunun hesabını vermelidir. Bizim memleketimize neden bu kötülüğü yapıyorsunuz? 5 bin civarı yabancı seçmen sayısı varken 10 binin üzerinde yabancıya da vatandaşlık verilmiş. Yani seçmen sayısının %4’ü kadar hemen hemen. İlçe başkanıma bu verileri ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. Türkiye, Mersin, Mezitli, Hatay bunu hak etmiyor.” sözlerini dile getirdi.

“AÇIKÇA SEÇMEN İTHALİDİR”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçmen ithal ettiğini söyleyen CHP’li Başarır, “Bu durum açıkça bir seçmen ithalidir. O yüzden gelin buna izin vermeyin diyoruz.” dedi.

“TÜRK ESNAF BULAMAZ OLDUK”

Ahmet Serkan Tuncer de konuya ilişkin şunları dile getirdi:

“Esnaf ziyaretinde maalesef neredeyse Türk esnaf bulamaz olduk. Resmi olarak araştırmalarımız sonucunda Mezitli’nin 153 bin 677 seçmeni var. Bu seçmen sayısının 5 bin 574’ü yabancı seçmen. Toplamda 62 ülkeden seçmen var. Gayrı resmi olarak Mezitli’de 100 bine yakın Suriyeli var. Kendi memleketimizde yabancı olduk. Sitelerimizin bazılarında seçim olsa Suriyeliden başka bir başkan seçilmesinin imkanı yok. Mahalle muhtarı seçimi olsa maalesef muhtarlığı bile Türk vatandaşı kazanamayacak hale geldi. Ülkemizi bu duruma sokanları Allah’a havale ediyoruz. Bu ülkede bizi bu hale getirenler utansın.”