'Milyonlarca yabancı seçmen yok' diyen CHP'li Adıgüzel'e tepkiler dinmiyor

Yabancı uyruklu seçmen tartışması devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Independent Türkçe'ye konuştu.

2018'deki seçim güvenliği sistemi çöken ve bu konuda herhangi bir hesap vermeyen Adıgüzel, YSK tarafından askıya çıkarılan yurtiçi ve yurtdışı seçmen listelerinde yaklaşık 170 bin Suriyeli, 23 bin Afganistanlı, 21 bin İranlı, 16 bin 500 Iraklı, 6 bin civarı da Libyalı olmak üzere 240 bin yabancı seçmen tespit ettiklerini belirterek, "Bizim tespitlerimize göre milyonlar yok" dedi.

Askıdaki değişikliklerin sonuca bağlanacağı 6 Nisan'dan itibaren son durumu göreceklerini belirten Adıgüzel, itirazların değerlendirilmesi sonucu açıkladıkları sayıda çok az da olsa bir düşüş olabileceğini ifade etti.

CHP'li Onursal Adıgüzel'in "Milyonlarca yabancı seçmen yok. Tespitlerimize göre yabancı seçmen sayısı 240 bin." açıklaması sosyal medyada birçok yurttaşın kafasını karıştırmış ve kimi kesimlerin de tepkisini çekmişti.

Adıgüzel’in açıklamalarının hemen ardından özellikle sosyal medyada YSK’nın 5-Haziran-2022 tarihli yayımladığı seçmen listesi hızla yayıldı.

"Onursal bey'e seçim güvenliği emanet edilmiş. Sadece Suriyeli seçmen sayısı 466.105 . Bu arkadaşın görevi de seçim güvenliği..."

Adıgüzel “Milyonlarca yabancı seçmen yok. Tespitlerimize göre yabancı seçmen sayısı 240 bin” ifadelerini kullansa da listeye göre yurt dışı doğumlu seçmen sayısı 1 milyon 326 bin 496 olduğunu açıkladı. 130 farklı ülkeden gelen yurt dışı seçmenlerin en fazla olan ülke 466 bin ile Suriyeliler oluşturuyor.

EN ÇOK YURT DIŞI DOĞUMLU SEÇMENİN KAYITLI OLDUĞU İL İSTANBUL

Açıklanan raporda İstanbul’da 126 farklı ülkeden 350 bin 527 yurt dışı doğumlu seçmen oy kullanacak. Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da da en fazla oy kullanacak ülke vatandaşı 99 bin ile Suriyeliler olduğu açıklanmıştı.