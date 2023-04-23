Mersin'deki yangın faciasında ihmal iddiası: Yarım saatte su veremediler

İHA’nın haberine göre, yangın, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da 3 katlı Özgül Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi. Tüpten kaynaklı olduğu öne sürülen yangın sırasında baba Engin Cesur'un dışarda, anne Zeliha Cesur ile 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Şükriye Nisa'nın evde olduğu öğrenildi. Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı, diğerlerine ulaşamadığı belirtildi. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti.

Yangının söndürülmesinin ardından çocuklardan engelli olan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ile ağır yaralı Nisa ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı nezaretinde olay yerinde inceleme yapıldı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi için morga götürüldü.

"YARIM SAATTE SU VEREMEDİLER"

Yangında ihmal olduğunu savunan aile bireylerinden Demir Cesur, "Acımız çok büyük. İtfaiyeden şikayetçiyiz. Geldiler yarım saatte müdahale edemediler. Çocuklar balkondaydı, geldiklerinde ilk müdahaleyi balkondan yapsalardı çocuklar kurtulurdu. Ben geldim, yarım saatte bir suyu veremediler. İtfaiye eri su yok diyor. Böyle bir şey olabilir mi. Merdiven yok diyor. Bu kadar sorumsuzluk olmaz" dedi.

"BİZ İTFAİYEYİ BEKLERKEN AMBULANS GELDİ"

İtfaiyenin geç geldiğini öne süren Erdi Cesur ise, "İtfaiyeyi aradık ancak itfaiyeden önce ambulans geldi. Biz itfaiye beklerken ambulans geldi. Balkondan müdahale edecekleri yerde kapıdan müdahale ediyorlar. İtfaiye hortumu delik olur mu? Biz elimizle kapatıyoruz su kaçmasın diye. Biz şikayetçiyiz. Belki de onlar ihmalkar olmasaydı yeğenlerim yaşıyor olacaktı" diye konuştu.

"BALKONDAN MÜDAHALE ETSELERDİ ÇOCUKLAR KURTULURDU"

Aile yakınlarından Tahsin Ateş de şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle acımız çok büyük. İtfaiye ekibi geç geldi. Geç geldiği halde müdahale etmediler. Merdivenleri yoktu. Balkondan müdahale etmediler, kapıdan müdahale ettiler. Amcası, babası ve ben elimizden geldiğince içeriye girmeye çalıştık izin vermediler. Söndürdükten sonra içeride kime yok dediler. Ben girdiğimde olay yerine çocukların 2'si de içeride yatıyordu. Çok büyük bir ihmalde bulundular, balkondan girselerdi bu çocuklar kurtulurdu."

BELEDİYE İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesinden söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İtfaiye araçları 11 dakikada olay yerine varmıştır. 19.08'de çıkış yapan MEŞOT müfreze birçok araç olay yerine 19.19'da varmıştır. Çok maksatlı arazöz üstünde 12 metre seyyar merdiven, 3 ton su, kurtarma malzemeleri ve jeneratör mevcuttur. Ayrıca, merkezden, Toroslar'dan 24 metre ile Gökçebelen'den 14 metre merdiveni bulunan araçlar da olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiştir."