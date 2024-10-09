Mersin'den milyonlarca uyuşturucu ele geçirildi!

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet makaron ve bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde bir şüphelinin elinde bulunan kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçak ürünlerin saklandığı depoda yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon lira olan 12 milyon adet bandrolsüz makaron ve bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.