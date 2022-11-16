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Mersin’de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:37
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Mersin’de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 AEP 935 plakalı tır, beton bariyere çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Aynı yönde seyreden 16 KIH 43 otomobil tırla, 27 UG 131 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de 51 AAY 534 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında bir otomobil de parçalanan bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırla çarpışan otomobildeki kadının öldüğü kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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