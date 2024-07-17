Mert Furkan Atletico Madrid'e

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Mert Furkan Bayram için İspanya La Liga takımı Atletico Madrid'in transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.
İspanyol devinin Altınordu ile bonservis ve bir sonraki satıştan pay konusunda pazarlık halinde olduğu belirtildi.
Türkiye U19 Milli Takımı’nın da formasını giyen genç futbolcuyla Madrit temsilcisinin 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği öğrenildi.
Mert Furkan, geçen sezon Altınordu formasıyla 16 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.