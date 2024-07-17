Mert Furkan Atletico Madrid'e

Kaynak: İHA
Mert Furkan Atletico Madrid'e

19 yaşındaki genç futbolcuya İspanyol devi Atletico Madrid'in teklif yaptığı ortaya çıktı.

TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Mert Furkan Bayram için İspanya La Liga takımı Atletico Madrid'in transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

İspanyol devinin Altınordu ile bonservis ve bir sonraki satıştan pay konusunda pazarlık halinde olduğu belirtildi.

Türkiye U19 Milli Takımı’nın da formasını giyen genç futbolcuyla Madrit temsilcisinin 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği öğrenildi.

Mert Furkan, geçen sezon Altınordu formasıyla 16 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Son Haberler
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem Ekonomi
Ünlü şirket 700 kişiyi işten çıkarıyor! İş dünyasında deprem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı Gündem
Ayşe Ateş: Sadece beni değil 8 yaşındaki bir kız çocuğunu da takip ettirmiş. Ülkü Ocakları Genel Başkanının mesajlarını paylaştı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi Ekonomi
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta yükseldi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı Ekonomi
Ünlü Alman Bankası Türkiye’de faizlerin indirileceği tarihi açıkladı
Ersun Yanal yıkıldı Spor
Ersun Yanal yıkıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük Gündem
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi Spor
Şeyma Subaşı ve Galatasaray'ın yıldızı sabahlara kadar eğlendi