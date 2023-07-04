Mert Müldür için Süper Lig devleri yarışa girdi

Fenerbahçe ve Galatasaray, İtalya'da Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferi için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Yeni sezon için transfer görüşmelerine iyiden iyiye hız veren Fenerbahçe, Sassuolo'nun 24 yaşındaki savunmacısı Mert Müldür için nabız yoklamaya devam ediyor.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer için yarışa girmesi sonrası Kanarya'nın konuyu daha da ciddiye aldığı ve baskılarını artırdığı öğrenildi.

Sassuolo Kulübü ise oyuncu için 5 milyon Euro talep ediyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre transferin önümüzdeki dönemde kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.