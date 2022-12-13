Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosu için ilk ismi Berdan Mardini olarak açıklamıştı. Sonrasında Survivor 2023 kadrosunda olacak isimlerden birinin Merve Boluğur olacağı iddiası gündeme geldi. Merve Boluğur’un Survivor 2023’e katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Peki, Merve Boluğur 2023 Survivor’a mı gidiyor? Survivor 2023’te Merve Boluğur mu yarışacak?

Son olarak DJ Mert Aydın ile evliliklerine son noktayı koymasıyla gündeme gelen Merve Boluğur gündemde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam boşanmış olmasına rağmen eski eşi DJ Mert Aydın ile bir mekandan çıkarken görüntülenmişti.

Bunların yanı sıra Merve Boluğur’un Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddiası ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023’te yarışacak ilk ismi açıklayarak Berdan Mardini’yi işaret etmişti. Merve Boluğur’un Survivor’a katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

İddialara göre 2023 yılında başlayacak Survivor için Dominik Cumhuriyeti’ne gidecek Merve Boluğur, uzun zaman sonra da ekrana dönmüş olacak. Merve Boluğur’un, yarışma için hazırlıklara başladığı söyleniyor.