Mescid-i Aksa nerede? Kudüs nerede hangi ülkededir?

Kudüs’ün doğusunda yer alan Mescid-i Aksa İslam alemi için kutsal kabul edilen yerlerden biridir. Birçok maneviyata ev sahipliği yapan Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, Mescid-i Aksa nerede? Kudüs nerede hangi ülkededir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Mescid-i Aksa nerede? Kudüs nerede hangi ülkededir?

Kudüs şehri tarih sahnesinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mescid-i Aksa ise Müslümanlar için önemli kabul edilmektedir. Peki, Mescid-i Aksa nerede? Kudüs nerede hangi ülkededir?

Dünyadaki tüm Müslümanlar için oldukça önemli olan Mescid-i Aksa İslam dünyasının önemli eserleri arasında bulunuyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kudüs’ün içerisinde bulunan ibadethane bulunduğu bölge nedeniyle de defalarca gündem olmuştu.

MESCİD-İ AKSA NEREDEDİR?

Mescid-i Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid olarak bilinir.

Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

KUDÜS NEREDE HANGİ ÜLKEDEDİR?

Kudüs şehri, tarih boyunca birçok medeniyetin kontrolü altında yer aldı. Mısır Krallığı, İsrail-Yehuda Krallıkları, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Fatimiler, Kudüs Krallığı, Eyyubiler, Moğollar, Memlüklüler, Osmanlı İmparatorluğu, Britanya İmparatorluğu ve İsrail gibi birçok devletin eline geçen Kudüs şehri, coğrafi konum olarak da dikkat çekmektedir.

İsrail ve Filistin'in tam ortasında yer alan Kudüs şehri, içinde bulundurduğu kutsal mekanlarla da oldukça önemli bir şehirdir.

Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı, Kubbet-Us-Sahra gibi dini açıdan büyük önemi olan yapılara ev sahipliği yapan Kudüs'te günümüzde 800 bin civarı nüfusun olduğu bilinmektedir.

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