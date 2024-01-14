MESEM’de büyük skandal. Staj yapan 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı

Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MESEM) haftanın 4 günü pratik eğitim için bir işletmede staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul, usta gözetiminde saç büküm makinesinde çalışırken yalnız kaldı. Sac döküm makinesini incelediği sırada, ayağı çalıştırma pedalına çarptı ve bir anda çalışmaya başlayan makine, 14 yaşındaki çocuğun kafasını sıkıştırdı.

Arda Tonbul’un kafasının sıkıştığı 16 dakika sonra fark edildi. İhbar üzerine işletmeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tonbul’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Arda Tonbul’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Arda Tonbul’un babası, Raşit Tonbul, "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış.” İfadesini kullandı.

Çocuğunun kafası sıkışmış bir şekilde 16 dakika boyunca beklediğini vurgulayan baba, orada bir görevlinin bulunması halinde belki çocuğunun ilk darbede kurtulabileceğini belirtti.

Baba Raşit Tonbul, hastanede Arda Tonbul’a 25 dakika kalp masajı yapılarak hayata döndürüldüğünü iletirken, çocuğunun 16 dakika boyunca fark edilmemiş olmasının ihmalkarlık olduğunun altını çizdi.