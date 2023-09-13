Messi Barcelona'ya geri dönecek mi? Sportif Direktör Deco açıkladı

Barcelona'nın efsane oyuncusu olan ve şimdilerde MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi hakkında Katalanların Sportif Direktörü Deco çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Messi Barcelona'ya geri dönecek mi? Sportif Direktör Deco açıkladı

İspanyol devi Barcelona Sportif Direktörü Deco, dünya yıldızı Lionel Messi'nin geri dönme ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deco, Messi'yi Barcelona'da görmeyi istediğini ifade ederek, "Leo benim arkadaşım, onu çok seviyorum. Artık daha az iletişim kuruyoruz çünkü çok uzakta. Hepimiz Leo'nun geri dönmesini istedik ama daha önce duyduğumuz durumlar nedeniyle bu mümkün olmadı" dedi.

Yıldız futbolcu için övgüler yağdıran Deco, ''Messi, bu kulüp tarihinin en iyi oyuncusu. Inter Miami'de mutlu olduğunu ve orada olmaktan keyif aldığını görüyorum. Bir Barcelona ve Leo taraftarı olarak ona en iyi dileklerimi sunuyorum" sözlerini sarf etti.

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