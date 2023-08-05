Messi hayranının öpücük isteğini kırmadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

ABD MLS'te Inter Miami takımında forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, taraftarın sevgilisi haline geldi.

Inter Miami formasıyla 3 maça çıkan Messi, 5 gol attı. Ayrıca Messi 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

ABD'de bir taraftar Lionel Messi'yi trafikte yakaladı. İkilinin yaşadığı bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

''BANA BİR ÖPÜCÜK VER''

Messi hayranı taraftarın "Seni seviyorum Kaptan, bana bir öpücük ver." sözlerini kıramayan Arjantinli yıldız, hayranının isteğini yerine getirdi ve yanağından öptü.

O anların yaşandığı video sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı.