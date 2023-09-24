Messi olamayınca sahte polis oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktı. Yaşananları sosyal medyada paylaşan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepespor oyuncusu futbolcu Sadettin Kayalar olduğu ortaya çıktı.

ÇARK ETTİ

Olay sonrası açıklama yapan Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda dostlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir mesele sorun olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.