Messi olamayınca sahte polis oldu

Sahte polis, futbolcu çıktı! Maltepesporlu futbolcu yeşil sahada başarılı olamayınca sahte polisliğe soyundu.

Messi olamayınca sahte polis oldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişi trafikte araçları durdurup sözde uygulama yaparak cep telefonu feneriyle araçların içerisine baktı. Yaşananları sosyal medyada paylaşan şahıs, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafınca yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın Maltepespor oyuncusu futbolcu Sadettin Kayalar olduğu ortaya çıktı.
ÇARK ETTİ
Olay sonrası açıklama yapan Sadettin Kayalar, "Gündemdeki videom hakkında bir kaç açıklama yapmak istiyorum. Taksim Tarlabaşı'nda dostlarım ile eğlenmeye gittikten sonra evime dönmek için 45 dakika taksi bekledim. Boş taksiler geçip beni almayınca sinirlenip telefonumun ışığını yakıp trafiğin içine atladım. Bu durum yanlış anlaşılmış olabilir. Herkesten özür diliyorum. Mizah amaçlı da paylaştım. Zaten küçükken de trafik polisi olmak istemiştim. Böyle bir anı oldu. Yanlış anlaşıldıysam herkesten özür diliyorum. Beni Beyoğlu karakolundan aradılar. İfademi vermek için oraya gittim. Göründüğü gibi ifademi verdikten sonra hiç bir mesele sorun olmadığı için serbest bırakıldım. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Haberler
İhbara giden polise sıcak su atıldı 2'si polis 4 kişi yaralandı
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları