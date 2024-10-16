Messi, Ronaldo'nun rekorunu egale etti

Lionel Messi, milli takım kariyerindeki 10. hat trickini yaparak Arjantin adına attığı toplam gol sayısını 112'ye çıkarttı. Salı günü Dünya Kupası elemelerinde Arjantin'in Bolivya'yı 6-0 yendiği maçta iki de asist yapan emektar yıldız, ilk golünü maçın 19. dakikasında kaydetti.

Estadio Monumental'deki coşkulu taraftarların önünde 90 dakika sahada kalan Messi, 84. ve 86. dakikalarda da fileleri sarsarak hat trick yaptı.

37 yaşındaki oyuncu, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun 133 golünün ardından kariyer gol listesinde ikinci sırada yer alıyor.

Milli takımlar düzeyinde ise 10. hat trickine imza atan Messi, bu alanda Ronaldo'yu yakaladı.

Arjantin, 10 maçın ardından Güney Amerika elemelerinde 22 puanla lider durumda ve Şili'yi 4-0 yenen ikinci sıradaki Kolombiya'nın üç puan önünde yer alıyor. Daha önce Ekvador ile golsüz berabere kalan Uruguay ve Brezilya'nın 16'şar puanı var ve Uruguaylılar averajla üçüncü sırada yer alıyor.