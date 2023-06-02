Meteoroloji 2 bölge için uyardı. Öğlen saatlerinde çok kuvvetli geliyor. Herkes önlemini alsın

İç Anadolu'nun kuzeyi ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 2 bölge için uyardı. Öğlen saatlerinde çok kuvvetli geliyor. Herkes önlemini alsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın ise Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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