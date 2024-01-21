Meteoroloji 28 kenti birden uyardı. Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeye göre ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kastamonu, Sinop, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Kıyı ve güneydoğu kesimlerde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) düşeceği, diğer kesimlerinde önemli bir değişikliğin olmayacağı öngörülüyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.



Doğu Karadeniz'de yağmur, 1600 metre üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülen yağışların, zamanla havanın soğumasıyla akşam saatlerinden sonra Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 metre üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

28 KENTE SARI KODLU UYARI



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kahramanmaraş, Malatya, Konya, Muş, Trabzon, Siirt, Sivas, Rize, Tunceli, Şırnak, Aksaray, Batman, Van, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA



Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Kırklareli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şiddetinde eseceği öngörülüyor.

EGE



Çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor.



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği öngörülüyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve güneyi aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği öngörülüyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi mevcut.



DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi mevcut.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.