Meteroloji’den Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

Kaynak: AA
Meteroloji’den Akdeniz'in batısı ve Antalya Körfezi için fırtına uyarısı
Antalya Körfezi ve Akdeniz’in batı kısmında fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah başlayacak olan fırtınanın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 arasında esmesinin beklendiğini duyurdu.

Fırtınanın, 27 Ocak Cumartesi akşamına kadar süreceği öngörülüyor.

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FIRTINA’NIN ETKİLERİ NELERDİR?

Fırtınaların etkileri oldukça geniş kapsamlıdır. Fırtınalar, rüzgarın yanı sıra kar, dolu ve yağmur gibi meteorolojik olaylarla oluşabilir. Fırtınaların şiddeti, deniz ve okyanuslarda şiddetli kabarmalara ve büyük dalgalara neden olabilir. Ayrıca, fırtınalar beraberinde bazı maddeleri de taşıyabilir. Bu maddeler genellikle dolu ve kar taneleridir, ancak bazen kum taneleri de taşınabilir.

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Jeomanyetik fırtınalar ise, Güneş’ten yükselen yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkar. Bu tür fırtınaların etkileri arasında manyetik pusulaların sapması, radyo iletişiminde kesintiler, elektrik şebekelerinde gerilim dalgalanmaları, uyduların çalışmasında sorunlar ve uzay araçlarının elektronik sistemlerine zarar verme potansiyeli bulunur. Bu nedenle, jeomanyetik fırtınaların izlenmesi ve tahmin edilmesi, özellikle uzay hava durumu tahminleri ve altyapı koruma açısından önemlidir.

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