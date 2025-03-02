Meteoroloji 5 il için uyardı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor (2 Mart 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun ve Konya'da sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağması bekleniyor.

MGM, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, sis ve pus olaylarının olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

Vatandaşlar, çığ ve buzlanma gibi olaylar konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Bugün, Ankara'da hava sıcaklıkları en yüksek 12, en düşük 1 derece; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 4 derece; İzmir'de ise en yüksek 17, en düşük 8 derece olacak.

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