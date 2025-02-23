Meteoroloji 7 ili uyardı: Kar ve çığ tehlikesine dikkat! (23 Şubat 2025)

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteoroloji 7 ili uyardı: Kar ve çığ tehlikesine dikkat! (23 Şubat 2025)

Meteoroloji, bugün Kırklareli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Siirt, Sinop ve Kastamonu’da kar yağışı bekliyor. Diğer bölgelerde az bulutlu hava hakim olurken, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Kırklareli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Siirt, Sinop ve Kastamonu’da yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinde kar yağışı, diğer bölgelerde ise az bulutlu hava hakim olacak.

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Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

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MGM, kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Ayrıca rüzgarın kuzey yönlerinden hafif esmesi, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkisi yapması bekleniyor.

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MGM, kuvvetli kar, rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanma nedeniyle vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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