Muğla için kuvvetli yağış uyarısı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarın Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.-

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.