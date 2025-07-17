Meteoroloji il il uyardı: Afrika üzerinden geldi… Bugün çok sert vuracak!

Dün Afrika üzerinden yeni sıcak hava sistemi ülkeyi bunaltmaya başladı. Marmara’da poyraz yerini Afrika ve Basra’dan gelen yüksek neme bıraktı. İstanbul’da sıcaklıklar bugün için 37 derecelere kadar çıkması beklenirken, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüksek sıcaklık çok sert vuracak. Bu noktada sıcak çarpmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ekstradan orman yangınları için tedbirlerinde alınması gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
ORTA KUVVETLİ RÜZGAR ESECEK
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN KAVURUCU SICAKLIKLARIN EN ETKİLİ GÜNÜ OLACAK
Afrika üzerinden gelen yeni sıcak hava Marmara’da da etkisini göstermeye başladı. Bugün ise kavurucu sıcakların en etkili saatlerini yaşayacağız. İstanbul’da 37 derecelik sıcaklık ile beraber yükse nemin etkisiyle olumsuz yaşam koşullarının yaşanması bekleniyor. Öyle ki Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 dereceleri aşan sıcaklık konusunda vatandaşlar, uzmanlar tarafından uyarılıyor. Sıcak çarpması konusunda vatandaşların saat 10.00 ile 17.00 arasında dışarı çıkmaması konusunda uzmanlar, ikazda bulunuyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu, Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık