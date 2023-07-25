Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak havalardan en çok etkilenecek bölgeleri açıkladı. Marmara ve Ege'de yaşayanları uyaran Meteoroloji, sıcaklıkların ne zamana kadar süreceğini duyurdu.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 1
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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizde kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu,

Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 3

YAĞIŞLAR GELİYOR

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 4

METEOROLOJİ'DEN HAVA SICAKLIĞI UYARISI:

Genellikle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının; Perşembe gününe kadar yurt genelinde artmaya devam edeceği, batı ve iç kesimlerde normallerinin 7-10 derece üzerine ulaşacağı, Perşembe günü batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 5

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 6

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 7

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 8

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 9

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 10

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, öğle saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 11

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 13

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 15
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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 16
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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 17
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Meteoroloji 'kavrulacağız' diyerek tarih verdi. Cehennem sıcakları ne zamana kadar devam edecek 18
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