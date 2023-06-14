Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uşak ve çevre illerinde öğlen saatlerinden itibaren yerel ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji, vatandaşları, sağanak yağışların neden olabileceği durumlara karşı uyardı.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 1
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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 2

Uşak ve çevre illerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Kuvvetli sağanak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 3

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; Uşak ve çevre illerde yarın sağanak yağış beklendiği, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmalarına dikkat çekildi.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 4

Öte yandan, yağışın öğlen saat 12.00’de başlaması ve gece yarısına kadar sürmesi beklendiği açıklandı.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 5

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 6

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 7

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 8

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu hafif sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 9

EGE BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 10

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 11

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 12

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 13

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'in kuzey kesimleri dışında kalan yerlerde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 14

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 15

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 16

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 17

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu Gaziantep ve Kilis çevrelerinin çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

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