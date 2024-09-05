Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı! Akşam saatlerine dikkat...

Bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji, Türkiye'nin kuzeydoğu ve güney bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını açıkladı.

Özellikle Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği uyarısında bulunuldu. Adana, Osmaniye, Mersin'in kuzeyi ve Hatay kıyılarında ise yerel kuvvetli yağışların görüleceği vurgulandı.

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YAĞIŞLARA KARŞI DİKKAT

Ordu, Giresun, Rize ve Artvin kıyılarının yanı sıra, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Konya'nın batısında da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Genel hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın kuzey ve güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

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DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerde ise fırtına beklenmezken, Karadeniz ve Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava ve orta kuvvette rüzgarın etkili olacağı belirtildi.