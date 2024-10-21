Meteorolojiden 5 il için ’fırtına’ uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için ’fırtına’ uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına (60-80 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Beklendiği yer Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman çevreleridir. Fırtına, yer yer kuvvetli fırtına ile birlikte çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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