Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Gümüşhane çevrelerinde saat 13:00-ile 21:00 arasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.