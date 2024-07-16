Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Erzurum, Bayburt, Kars, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 5 il için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Gümüşhane çevrelerinde saat 13:00-ile 21:00 arasında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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